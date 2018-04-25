Бэйл оценил возможность своего перехода в "Баварию"



Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Бавария".

"В футболе может произойти что угодно. Сейчас я счастлив в "Реале". Но "Бавария" является одним из лучших клубов Европы. Для меня является честью тот факт, что мое имя связывают с "Баварией". Впрочем на данный момент я игрок "Реала", – сказал Бэйл в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов расстаться с 28-летним Бэйлом в летнее трансферное окно.

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