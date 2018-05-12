Бэйл оформил четвёртый дубль в текущем розыгрыше Ла Лиги

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл дважды поразил ворота "Сельты" в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, 28-летний валлиец оформил четвёртый дубль в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Как сообщает Opta, это лучший результат Бэйла в составе "Реала".

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