Бэйл определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры, информирует Sunday Mirror.

Так, по сведениям издания 28-летний игрок предпочитает ближайшим летом вернуться в английскую Премьер-Лигу. Ввиду этого валлиец уже отклонил предложение мюнхенской "Баварии", которая хотела видеть его в своих рядах.