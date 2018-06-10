Бэйл определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл определился с приоритетным местом продолжения карьерыВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры, информирует Sunday Mirror.

Так, по сведениям издания 28-летний игрок предпочитает ближайшим летом вернуться в английскую Премьер-Лигу. Ввиду этого валлиец уже отклонил предложение мюнхенской "Баварии", которая хотела видеть его в своих рядах.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал". | soccernews.ru

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