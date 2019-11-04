Бэйл определился со следующим местом продолжения карьеры

Вингер "Реала" Гарет Бэйл твердо решил уйти из клуба в январе.

Как сообщает Cadena SER, 30-летний футболист принял решение продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Напомним, что у валлийца натянутые отношения с наставником команды Зинедином Зиданом.

Контракт Бэйла с клубом истекает в 2022 году. В этом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 7 матчах.

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