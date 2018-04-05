Бэйл определился со своим будущим

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Бэйл определился со своим будущим

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл определился со своим будущим.

Как сообщает El Confidencial, ближайшим летом 28-летний валлиец готов покинуть королевский клуб из-за дефицита игровой практики.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Бэйла считается "Манчестер Юнайтед". "Реал" хочет выручить от продажи футболиста порядка 120 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу. | http://soccernews.ru

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