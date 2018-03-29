Бэйл определился со своим новым клубом

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл определился со своим следующим клубом, информирует talksport.com.

По сведениям источника, ближайшим летом 28-летний игрок "сливочных" станет игроком "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже получили согласие на переход от самого валлийца, теперь им предстоит согласовать его трансфер с королевским клубом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, летом Бэйл и Коваичи могут уйти в один клуб. | soccernews.ru