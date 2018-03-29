Бэйл определился со своим новым клубом

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадрид

Бэйл определился со своим новым клубомВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл определился со своим следующим клубом, информирует talksport.com.

По сведениям источника, ближайшим летом 28-летний игрок "сливочных" станет игроком "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже получили согласие на переход от самого валлийца, теперь им предстоит согласовать его трансфер с королевским клубом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, летом Бэйл и Коваичи могут уйти в один клуб. | soccernews.ru

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