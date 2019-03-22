Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что думает об информации о том, что у них с Криштиану Роналду натянутые отношения. Об этом сообщает BT Sport.
"Криштиану - потрясающий футболист. Когда я играю с ним, я испытываю наслаждение. СМИ говорят о конфликте, которого никогда не было. Мы отлично общаемся. Роналду многое сделал для "Реала". Он невероятный игрок, который продолжает себя проявлять", - сказал Бэйл.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
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|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22