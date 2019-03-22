Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что думает об информации о том, что у них с Криштиану Роналду натянутые отношения. Об этом сообщает BT Sport.



"Криштиану - потрясающий футболист. Когда я играю с ним, я испытываю наслаждение. СМИ говорят о конфликте, которого никогда не было. Мы отлично общаемся. Роналду многое сделал для "Реала". Он невероятный игрок, который продолжает себя проявлять", - сказал Бэйл.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

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