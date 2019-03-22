Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду

Теги реал мадридгарет бэйлкриштиану роналду

Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с Роналду

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что думает об информации о том, что у них с Криштиану Роналду натянутые отношения. Об этом сообщает BT Sport.

"Криштиану - потрясающий футболист. Когда я играю с ним, я испытываю наслаждение. СМИ говорят о конфликте, которого никогда не было. Мы отлично общаемся. Роналду многое сделал для "Реала". Он невероятный игрок, который продолжает себя проявлять", - сказал Бэйл. 

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач. 

Не пропустите: "Реал" интересуется хавбеком "Вест Хэма" Андерсоном. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Варан сообщил партнёрам по "Реалу" о желании сменить команду летом

Варан сообщил партнёрам по "Реалу" о желании сменить команду летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов