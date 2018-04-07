Бэйл остался недоволен решениями Зидана

Теги реал мадридгарет бэйлкарим бенземазинедин зидан

Бэйл остался недоволен решениями ЗиданаВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл остался недоволен решениями, которые принимает по составу главный тренер его команды Зинедин Зидан.

В частности, как информирует испанская пресса, валлийца не устраивает то, что наставник "сливочных" в последнее время все реже использует его в качестве стартера в играх. Видя же ситуацию с партнером по линии атаки Каримом Бензема, которому французский специалист, несмотря на невнятную игру в текущем сезоне, продолжает доверять место в основном составе, 28-летний игрок начинает серьезно разочаровываться в Зидане.

Напомним, Фигу не хотел переходить в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Ссыкун

Бейл хороший игрок не более, стеклянный ты Гарилла, лучше играй хорошо и не травмируйся

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