Бэйл остался недоволен решениями Зидана

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл остался недоволен решениями, которые принимает по составу главный тренер его команды Зинедин Зидан.

В частности, как информирует испанская пресса, валлийца не устраивает то, что наставник "сливочных" в последнее время все реже использует его в качестве стартера в играх. Видя же ситуацию с партнером по линии атаки Каримом Бензема, которому французский специалист, несмотря на невнятную игру в текущем сезоне, продолжает доверять место в основном составе, 28-летний игрок начинает серьезно разочаровываться в Зидане.

Напомним, Фигу не хотел переходить в "Реал". | soccernews.ru