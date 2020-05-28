Бэйл останется в "Реале"
Мадридский "Реал" вряд ли сможет избавиться летом от вингера Гарета Бэйла, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб до сих пор не получил ни одного предложения по 30-летнему футболисту.
На фоне этого руководство "сливочных" рассчитывает, что главный тренер команды Зинедин Зидан даст валлийцу ещё один шанс.
Ранее СМИ писали об интересе к Бэйлу со стороны "Ньюкасла", однако до конкретики дело так и не дошло.
Не пропустите: "Реал" продлил контракт с Каземиро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Комментатор Моссаковский высмеял переход Рами в "Сочи"
-
Бэйл останется в "Реале"
-
Экс-полузащитник "Ювентуса" Ди Ливио высоко отозвался о Роналду
-
1
"Мыльная опера по-барселонски": "блаугранас" выставили на трансфер семерых игроков, приглашение новых футболистов под большой угрозой
-
1
Экс-президент "Барселоны" считает, что сезон Примеры завершили бы досрочно в случае лидерства "Реала"
-
"Сочи" аннулировал контракт с Адилем Рами
-
Президент "Брешии" сделал заявление об уходе Балотелли из клуба
-
Агент ван Бергена отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
"Рубин" близок к подписанию защитника "Урала"
-
Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией"
-
Пять клубов АПЛ поспорят за хавбека "Ливерпуля" Лаллану
-
"Челси" намерен усилиться алжирцем из Чемпионшипа
-
Главные новости дня: 27 мая
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены подписать бесплатного Виллиана, так как у клубов нет денег на трансферы
-
3
"Ювентус" запросил у "Барселоны" другого полузащитника в обмен на Пьянича после отказа Артура
-
1
Килиан Мбаппе рассказал, какие турниры хочет выиграть в ближайшее время
-
Россиянин Тимур Жамалетдинов помог "Леху" выйти в полуфинал Кубка Польши
-
"Байер" определился с ценой на Леона Бэйли, которым интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Тима Вернера
-
Неймар отказался пойти на снижение зарплаты в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14