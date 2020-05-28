Бэйл останется в "Реале"

Мадридский "Реал" вряд ли сможет избавиться летом от вингера Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб до сих пор не получил ни одного предложения по 30-летнему футболисту.

На фоне этого руководство "сливочных" рассчитывает, что главный тренер команды Зинедин Зидан даст валлийцу ещё один шанс.

Ранее СМИ писали об интересе к Бэйлу со стороны "Ньюкасла", однако до конкретики дело так и не дошло.

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