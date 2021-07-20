Бэйл останется в "Реале"

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в королевском клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявлял один из клубов североамериканской лиги МЛС, но Бэйл отказался, так как хочет доиграть за "Реал" до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

Валлиец верит, что он способен принести пользу клубу после того, как его вновь возглавил Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне 31-летний Бэйл выступал на правах аренды за "Тоттенхэм". Он провел 34 матча, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

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