Бэйл останется в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл останется в "Реале"

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в королевском клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявлял один из клубов североамериканской лиги МЛС, но Бэйл отказался, так как хочет доиграть за "Реал" до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

Валлиец верит, что он способен принести пользу клубу после того, как его вновь возглавил Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне 31-летний Бэйл выступал на правах аренды за "Тоттенхэм". Он провел 34 матча, забил 16 голов и  отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Анчелотти заблокировал уход Винисиуса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля

Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов