Бэйл отдал голевой пас первым же касанием в первом матче за два месяца

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" играет с "Фуэнлабрадой".

На 62-й минуте поединке на поле вышел валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйл и первым же касанием отдал результативный пас на форварда Борху Майораля.

Стоит отметить, что этот матч стал для 28-летнего Бэйла первым за последние два месяца.

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