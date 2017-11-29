Бэйл отдал голевой пас первым же касанием в первом матче за два месяца

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Бэйл отдал голевой пас первым же касанием в первом матче за два месяца

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" играет с "Фуэнлабрадой".

На 62-й минуте поединке на поле вышел валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйл и первым же касанием отдал результативный пас на форварда Борху Майораля.

Стоит отметить, что этот матч стал для 28-летнего Бэйла первым за последние два месяца. 

Не пропустите: Состав "Реала" на матч с "Фуэнлабрадой" станет самым молодым при Зидане. | http://soccernews.ru

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