Бэйл отказался держать вымпел "Реала" на командном фото перед матчем с ПСЖ

Перед началом матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом" произошёл серьёзный инцидент.

Вингер "сливочных" Гарет Бэйл отказался держать вымпел своей команды во время церемонии фотографирования.

Валлиец сначала долго не хотел брать атрибут, а когда всё-таки взял, то практически мгновенно передал его Дани Карвахалю.

KKKKKKKKKKKKKKKK! O @GarethBale11 sou eu toda vez que minha mãe me manda fazer alguma coisa!



: Carolina Albuquerque pic.twitter.com/5UsIHmmbAZ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 19, 2019

Напомним, что ПСЖ разгромил "Реал" со счётом 3:0. Бэйл провёл на поле 78 минут.

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