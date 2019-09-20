Бэйл отказался держать вымпел "Реала" на командном фото перед матчем с ПСЖ

Теги реал мадридпсжгарет бэйлдани карвахаль

Бэйл отказался держать вымпел "Реала" на командном фото перед матчем с ПСЖ

Перед началом матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом" произошёл серьёзный инцидент.

Вингер "сливочных" Гарет Бэйл отказался держать вымпел своей команды во время церемонии фотографирования.

Валлиец сначала долго не хотел брать атрибут, а когда всё-таки взял, то практически мгновенно передал его Дани Карвахалю.

Напомним, что ПСЖ разгромил "Реал" со счётом 3:0. Бэйл провёл на поле 78 минут.

Не пропустите: Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов