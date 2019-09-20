Бэйл отказался держать вымпел "Реала" на командном фото перед матчем с ПСЖ
Перед началом матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом" произошёл серьёзный инцидент.
Вингер "сливочных" Гарет Бэйл отказался держать вымпел своей команды во время церемонии фотографирования.
Валлиец сначала долго не хотел брать атрибут, а когда всё-таки взял, то практически мгновенно передал его Дани Карвахалю.
KKKKKKKKKKKKKKKK! O @GarethBale11 sou eu toda vez que minha mãe me manda fazer alguma coisa!— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 19, 2019
: Carolina Albuquerque pic.twitter.com/5UsIHmmbAZ
Напомним, что ПСЖ разгромил "Реал" со счётом 3:0. Бэйл провёл на поле 78 минут.
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