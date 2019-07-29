Бэйл отказался от участия в турнире Audi Cup

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пропустит товарищеский турнир Audi Cup.

Как сообщает ВВС, валлиец сам не захотел принимать участия в турнире, поэтому и не был включен в заявку команды. Напомним, что ранее сорвался трансфер Бэйла в китайский клуб.

Audi Cup будет проходить в Мюнхене. В полуфиналах сыграют "Реал" - "Тоттенхэм" и "Бавария" - "Фенербахче".

Стоит напомнить, что наставник "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от Бэйла этим летом.

Читайте также: Как Бэйл реагировал на погром "Реала" в дерби с "Атлетико" (фото). | http://soccernews.ru