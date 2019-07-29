Бэйл отказался от участия в турнире Audi Cup

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл отказался от участия в турнире Audi Cup

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пропустит товарищеский турнир Audi Cup.

Как сообщает ВВС, валлиец сам не захотел принимать участия в турнире, поэтому и не был включен в заявку команды. Напомним, что ранее сорвался трансфер Бэйла в китайский клуб.

Audi Cup будет проходить в Мюнхене. В полуфиналах сыграют "Реал" - "Тоттенхэм" и "Бавария" - "Фенербахче".

Стоит напомнить, что наставник "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от Бэйла этим летом.

Читайте также: Как Бэйл реагировал на погром "Реала" в дерби с "Атлетико" (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов