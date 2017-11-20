Бэйл отказался от возможного обмена на Дибалу

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Бэйл отказался от возможного обмена на ДибалуВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл отказался от возможного перехода в туринский "Ювентус", информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес рассматривал возможность обмена валлийца на форварда "старой сеньоры" Пауло Дибалу. Однако Бэйл исключил такой вариант развития событий, так как уйти из стана "сливочных" он намерен только в Англию.

Напомним, летом "Реал" предпримет третью попытку подписать Де Хеа. | soccernews.ru

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