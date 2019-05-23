Бэйл отказался уходить из "Реала"
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен продолжить карьеру в своем нынешнем клубе, сообщает AS.
По сведениям издания, футболист не собирается никуда уходить из королевского клуба, хотя наставник команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
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|Севилья
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|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
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