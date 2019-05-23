Бэйл отказался уходить из "Реала"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен продолжить карьеру в своем нынешнем клубе, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не собирается никуда уходить из королевского клуба, хотя наставник команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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