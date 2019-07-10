Бэйл отклонил невероятное предложение из Китая
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл отказался переходить в китайский клуб, сообщает Marca.
По сведениям издания, китайцы предлагали футболисту зарплату в размере почти 68 миллионов евро в год, но он не принял предложение, хотя в "Реале" он получает "только" 17 миллионов в год. При этом, на Бэйла не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.
В минувшем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.
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|Севилья
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
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|Вильярреал
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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|32