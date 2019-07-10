Бэйл отклонил невероятное предложение из Китая

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл отказался переходить в китайский клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, китайцы предлагали футболисту зарплату в размере почти 68 миллионов евро в год, но он не принял предложение, хотя в "Реале" он получает "только" 17 миллионов в год. При этом, на Бэйла не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Бэйл тайно женился в Испании. | http://soccernews.ru