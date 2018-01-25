Бэйл отклонил предложение "Баварии"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл отклонил предложение мюнхенской "Баварии", информирует испанская пресса.

Сообщается, что чемпион Германии был готов заплатить за 28-летнего валлийца 100 миллионов евро. Однако футболист отказался перебираться в Бундеслигу, так как предпочтительным для себя вариантом продолжения карьеры он определил возвращение в английскую Премьер-Лигу.

Напомним, Бэйл уже выбрал место продолжения своей карьеры. | soccernews.ru