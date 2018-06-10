Бэйл отклонил предложение европейского топ-клуба

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Бэйл отклонил предложение европейского топ-клуба

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отклонил предложение "Баварии".

Как сообщает Sky Sports, валлийца в своей команде хотел видеть новый наставник "Баварии" Нико Ковач, однако игрок предпочитает продолжить карьеру в Англии.

Напомним, что претендентом на Бэйла является "Манчестер Юнайтед".

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