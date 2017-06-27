Бэйл отклонил все поступившие ему предложения

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Бэйл отклонил все поступившие ему предложенияВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в королевском клубе, информирует football.fr.

По сведениям ресурса, 27-летний валлиец отклонил все поступившие ему предложения из Англии, а также от французского ПСЖ, дабы доказать, что прошлый сезон, значительную часть которого он пропустил из-за травмы, стал для него лишь нелепым стечением обстоятельств.

Напомним, "Реал" передумал продавать Бэйла. | soccernews.ru

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