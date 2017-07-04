Бэйл отклонил выгодное предложение ПСЖ

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл отклонил выгодное предложение французского ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний футболист не заинтересован в переезде во Францию. Валлиец в случае своего возможного расставания с королевским клубом больше склоняется к варианту с возвращением в Премьер-Лигу, где им интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом. | soccernews.ru