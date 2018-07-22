Бэйл отложил свою свадьбу

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл отложил свадьбу со своей подругой Эммой Риз-Джонс, которая была запланирована на это лето.

Как информирует The Sun, пара решила перенести торжественное для себя событие из-за проблем в отношениях между будущей невестой и ее отцом, который в настоящее время отбывает 6-летнее наказание за решеткой за мошенничество. Пара надеется уладить отношения в семье, после чего определиться с новой датой женитьбы.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Азару. | soccernews.ru