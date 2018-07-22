Бэйл отложил свою свадьбу

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл отложил свою свадьбуВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл отложил свадьбу со своей подругой Эммой Риз-Джонс, которая была запланирована на это лето.

Как информирует The Sun, пара решила перенести торжественное для себя событие из-за проблем в отношениях между будущей невестой и ее отцом, который в настоящее время отбывает 6-летнее наказание за решеткой за мошенничество. Пара надеется уладить отношения в семье, после чего определиться с новой датой женитьбы.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Азару. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов