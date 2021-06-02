Бэйл отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры после Евро-2020

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл ушёл от ответа на вопрос о потенциальном уходе из профессионального футбола этим летом.

"Обо мне много чего было написано. Но я не хочу ничего говорить, потому что мои слова только добавят хаоса и драмы. Моя цель - сосредоточиться на Евро-2020. Я не желаю новых проблем. Когда турнир закончится для нас, я сяду и решу, что будет дальше", - приводит слова 31-летнего валлийца Goal.com.

Бэйл связан с "Реалом" контрактом до июня 2022 года. Прошедший сезон он провёл в аренде в "Тоттенхэме".

На групповом этапе Евро-2020 сборная Уэльса сыграет с Италией, Турцией и Швейцарией.

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