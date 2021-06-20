Бэйл отреагировал на выход Уэльса в плей-офф Евро-2020

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Бэйл отреагировал на выход Уэльса в плей-офф Евро-2020

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал выход национальной команды в плей-офф Евро-2020, несмотря на поражение от Италии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа.

"Мы знали, что нам будет тяжело с Италией. Мы много бегали и оборонялись. Но я горжусь парнями, так как удалением не повлияло на нас. После этого мы отошли к воротам и выстроили оборону.

Теперь нам нужно отдохнуть перед продолжением турнира. Я мало получал мяч в матче с Италией, но это не важно, так как мы вышли в плей-офф", - приводит слова Бэйла BBC.

Соперник Уэльса в 1/8 финала определится позднее.

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