Бэйл озвучил громкие цели для "Реала" на сезон

Теги гарет бэйлреал мадрид

Бэйл озвучил громкие цели для "Реала" на сезонВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл озвучил достаточно громкие цели для своей команды на предстоящий сезон.

"Как команда, мы хотим выиграть все, но мы знаем, что сделать это будет очень трудно. Мы будем бороться и работать хорошо в каждой игре, не думая о конечной цели. Мы хотим продолжать выигрывать трофеи. Когда выигрываешь, никогда не хочется останавливаться. Наша цель - выигрыш всех шести трофеев", - цитирует 28-летнего футболиста Defensa Central.

Напомним, Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов