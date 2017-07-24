Бэйл озвучил громкие цели для "Реала" на сезон
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл озвучил достаточно громкие цели для своей команды на предстоящий сезон.
"Как команда, мы хотим выиграть все, но мы знаем, что сделать это будет очень трудно. Мы будем бороться и работать хорошо в каждой игре, не думая о конечной цели. Мы хотим продолжать выигрывать трофеи. Когда выигрываешь, никогда не хочется останавливаться. Наша цель - выигрыш всех шести трофеев", - цитирует 28-летнего футболиста Defensa Central.
Напомним, Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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|10
|Эйбар
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|54
|11
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|38
|46
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|Валенсия
|38
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|13
|Сельта Виго
|38
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|Лас Пальмас
|38
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|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
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|17
|Леганес
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|Спортинг Хихон
|38
|31
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|38
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|38
|20