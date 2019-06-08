Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл провёл встречу с руководством королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, валлиец сам инициировал беседу с первыми лицами "бланкос", чтобы озвучить своё решение о будущем.

Боссы "Реала" встретились с футболистом в надежде на то, что он захотел уйти, однако тот напротив заверил, что не покинет "Сантьяго Бернабеу" этим летом.

Бэйл заявил, что отклонит все поступившие предложения и в следующем сезоне будет игроком "Реала".

Тренерский штаб "сливочных" на 29-летнего нападающего уже не рассчитывает, однако его это не особо волнует.

В случае отстранения от работы с основным составом Бэйл намерен больше проводить времени с семьей и заниматься гольфом.

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