Бэйл передумал уходить из "Реала"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл передумал уходить из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл передумал уходить из королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, 28-летний валлиец хочет продолжить выступать за "сливочных", несмотря на дефицит игровой практики в текушем сезоне.

Напомним, что Бэйл связан с "Реалом" контрактом до 2022 года. В этом сезоне он сыграл за мадридцев 30 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Фигу не хотел переходить в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 30 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов