Бэйл передумал уходить из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл передумал уходить из королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, 28-летний валлиец хочет продолжить выступать за "сливочных", несмотря на дефицит игровой практики в текушем сезоне.

Напомним, что Бэйл связан с "Реалом" контрактом до 2022 года. В этом сезоне он сыграл за мадридцев 30 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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