Бэйл подставил Моуринью постом в инстаграме

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Бэйл подставил Моуринью постом в инстаграме

Отношения между наставником лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и вингером Гаретом Бэйлом продолжают ухудшаться.

Новым очагом напряжённости между игроком и тренером стал пост звёздного валлийца в инстаграме.

Накануне португалец рассказывал о проблемах со здоровьем у футболиста, из-за чего тот пока не может играть. Практически в то же время Бэйл выложил своё фото с тренировки, подписав его: "Хорошее занятие сегодня".

По информации Mirror, Моуринью был в ярости от поступка своего подопечного, посчитав, что его выставили дураком в данной ситуации.

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