Бэйл показал лучшую версию себя, "Барса" поменялась ради победы, а Миранчук снова в зоне ЛЧ: главные итоги футбольных выходных

"Милан" вернулся на победный путь, а "Юве" – нет. "Россонери" ошеломили "Рому" высоким прессингом в очном поединке – римляне поплыли и грубо ошибались. "Рома" усилиями Мхитаряна все же навязала борьбу, но Паулу Фонсека так и не одержал первую победу над грандом в этом сезоне. "Милан" отпраздновал успех и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию. Однако какой ценой? Три основные игрока атаки – Златан, Чалханоглу и Ребич – получили мышечные травмы. "Интер" тем временем "манчестерским" десантом (забили Лукаку, Дармиан и Санчес) разгромил "Дженоа" и сохранил отрыв от соседей на вершине Серии А. Ну а дальше все интересно: "Ювентус" не сумел дожать "Верону" и в который раз отдалился от первого место, выровнявшись с "Аталантой" Алексея Миранчука, которая благодаря голу Малиновского победила "Сампдорию". Расклад сил в Италии снова поменялся, и дальше должно быть только интересней!

Типичный МЮ: нули и судьи. "Дьяволы" свели к 0:0 пятый топ-матч в сезоне, нанеся лишь 2 удара из пределов штрафной. Правда, "Челси" также не сильно рвался побеждать – в приоритете была беспроигрышная серия Тухеля. МЮ мог выигрывать благодаря пенальти после руки Хадсона-Одоя, однако арбитр, видимо, испугался продолжения теории заговора а-ля "судьи тянут Юнайтед". Теперь из-за не назначенного 11-метровый развилась новая теория – "судьи убивают Юнайтед". Как все изменчиво в соцсетях! А вот на поле стабильно: гранды АПЛ продолжают выдавать какие-то трусливые поединки.

Бэйл в огне, "Арсенал" – тоже, а "Лестер" просел. "Лисы" еще имеют гандикап в борьбе за ТОП-4, но травмы все накапливаются. Из основных уже вылетели Мэддисон, Барнс, Перес и Фофана, резерв тоже поредел, а лавка-то у Роджерса короткая по сравнению с конкурентами (но не "Ливерпулем"). В этот уикенд "лисы" получили серьезный пощечину – поражение от "Арсенала", в составе которого напомнили о себе "бразильские микрофоны" Виллиан и Луис (так их прозвали из-за причесок). А кто по-настоящему заново родился – так это Бэйл. Валлиец наконец набрал хорошую форму и отвоевал место в старте "Тоттенхэма". Играть рядом с Сонома и Кейном одно удовольствие, особенно для такого мастера, как мотивированный Бэйл. Гарет оформил 2+1 за час на поле и разгромил "Бернли". Посмотрим, продолжится ли такой настрой в дальнейшем!

"Барселона" видоизменилась, и это круто сработало. Каталонцы обыграли "Севилью", подстроившись под соперника. Куман предложил схему с тремя центрбеками, чтобы выключить фланги андалусийцев. И это удалось! "Севилья" выполнила за матч лишь 7 кроссов, хотя средний показатель по сезону втрое больше – команда Лопетеги потеряла важное оружие. "Барселона" буквально ничего не позволила создать у своих ворот – "Севилья" нанесла только 4 удара с суммарным xG 0.12. А реализовать что-то на другом конце поля не такая уж и проблема, когда у тебя есть Месси. Лео классно ассистировал Дембеле и реализовал сольный проход. Ничего удивительного, ведь "Севилья" – его любимая жертва в Ла Лиге. Правда, все это не помогло догнать "Атлетико", ведь подопечные Симеоне вспомнили, как нужно выигрывать, и не оставили шансов "Вильярреалу".

"Лейпциг" показал чемпионские характер и игру. Юлиан Нагельсманн и Марко Розе выдали очередную классную битву, победителем из которой вышли "быки". Грамотная перестройка в перерыве позволила Нагельсманну оформить камбэк после провального старта. Сёрлот вышел со скамейки запасных на левый фланг атаки и стал героем – два гола и ассист. Оба мяча норвежец забил с нарушением правил: первый рукой, а второй после толчка в спину сопернику. Вот только рефери решил засчитать второе взятие ворот от Алекса и убить Гладбах. Это была третья компенсированная минута – "Боруссия" (М) не имела шансов спастись от поражения. Но где была команда Розе весь второй тайм (0:14 по ударам)? У Гладбаха из-за ухода тренера туманное будущее. Но и настоящее не в порядке – 5-матчевая безвыигрышная серия и 9 место.

Трагедия франкфуртского героя. "Айнтрахт" сенсационно проиграл "Вердеру", прервал победную серию и отдал "Вольфсбургу" третье место Бундеслиги. Подрывает мозг даже не результат, а лицо антигероя. Им стал безусловный лидер команды Филипп Костич. Начиналось все привычно – серб оформил ассист (9-й в сезоне) на голову Силвы. Но потом Костич начал проваливаться в обороне: подарил мяч Гебре Селассие – 1:1, завалил офсайдную линию – 1:2. Позиции "Айнтрахта" в зоне Лиги Чемпионов уже под угрозой, ведь Дортмунд набрал обороты и приблизился на расстояние одной победы. А вот о Байере "орлам" не стоит волноваться. Леверкузен скосили многочисленные травмы, по итогу одна победа за 11 туров.