Бэйл получил небольшое повреждение и тренируется в обычном режиме

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Бэйл получил небольшое повреждение и тренируется в обычном режиме

Хавбек "Реала" Гарет Бэйл получил легкую травму, передает As.

По данным источника, на сегодняшнем занятии футболист появился с повязкой на руке. Валлиец вывихнул мизинец.

Стоит отметить, что Бэйл тренировался в обычном режиме и на участие в ближайшем матче Примеры это не повлияет.

Матч "Реал" - "Сельта" состоится 16 февраля. Начало - в 23:00 (мск).

В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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