Бэйл получил очень выгодное предложение из Китая

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Бэйл получил очень выгодное предложение из Китая

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл заинтересовал китайский клуб, название которого не раскрывается.

По информации El Chiringuito, 29-летнему футболисту предложили контракт с зарплатой почти 70 миллионов евро в год.

В случае перехода валлиец стал бы самым высокооплачиваемым игроком мира.

Однако трансфер сорвался в виду желания китайского клуба заполучить Бэйла бесплатно. "Реал" такие условия не устроили.

Не пропустите: Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла возле клубной базы. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Это лучше,чем он будет мозги выносить клубу,пусть этими 70 млн подавится.

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