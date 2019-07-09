Бэйл получил очень выгодное предложение из Китая

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл заинтересовал китайский клуб, название которого не раскрывается.

По информации El Chiringuito, 29-летнему футболисту предложили контракт с зарплатой почти 70 миллионов евро в год.

В случае перехода валлиец стал бы самым высокооплачиваемым игроком мира.

Однако трансфер сорвался в виду желания китайского клуба заполучить Бэйла бесплатно. "Реал" такие условия не устроили.

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