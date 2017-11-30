Бэйл получил очередное повреждение

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл получил очередное повреждениеВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в ответном матче 1/16 финала кубка Испании против "Фуэнлабрады" получил очередное повреждение, которое в итоге оказалось недостаточно серьезным.

Как информирует El Mundo Deportivo, валлиец пропустит предстоящий матч 14-го тура Ла Лиги, в котором королевский клуб сыграет против "Атлетика" из Бильбао. Однако, как ожидается, уже на следующей неделе Бэйл снова будет в строю.

Напомним, "Реал" может продать Варана. | soccernews.ru

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