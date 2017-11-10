Бэйл получил очередную травму

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Бэйл получил очередную травму

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл вновь выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, 28-летний валлиец получил мышечное повреждение левой ноги. Теперь он рискует пропустить ещё несколько недель. 

Напомним, что Бэйл находится в лазарете с 26 сентября. В его активе в этом сезоне 9 матчей, 3 гола и 4 ассиста.

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