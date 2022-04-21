Бэйл получил предложение из МЛС

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Бэйл получил предложение из МЛС

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перебраться в МЛС, сообщает журналист Стивен Гофф в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет переговоры с "Ди Си Юнайтед". Контракт форварда с "Реалом" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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