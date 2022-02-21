Бэйл получил предложения из АПЛ и МЛС

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Бэйл получил предложения из АПЛ и МЛС

Фото твиттер Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пользуется спросом на трансферном рынке как в Европе, так и за её пределами.

По информации журналиста Николо Скиры, 32-летнему футболисту уже поступили предложения от клубов из АПЛ и МЛС.

Летом валлиец станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне Бэйл забил 1 гол в 5 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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