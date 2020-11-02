Бэйл помог "Тоттенхэму" обыграть "Брайтон"

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Бэйл помог "Тоттенхэму" обыграть "Брайтон"

"Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе "шпор" голами отметились Харри Кейн и Гарет Бэйл.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:1 (1:0)

Голы: Кейн, 13 (с пенальти) - 1:0, Лемпти, 56 - 1:1, Бэйл, 73 - 2:1.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.

"Брайтон": Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).

"Тоттенхэм" с  14 очками вышли на второе место. У "Брайтона" 5 баллов и 16-я позиция.

А еще: Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"| http://soccernews.ru
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