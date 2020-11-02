Бэйл помог "Тоттенхэму" обыграть "Брайтон"
"Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" в матче 7-го тура чемпионата Англии.
В составе "шпор" голами отметились Харри Кейн и Гарет Бэйл.
"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:1 (1:0)
Голы: Кейн, 13 (с пенальти) - 1:0, Лемпти, 56 - 1:1, Бэйл, 73 - 2:1.
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.
"Брайтон": Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).
"Тоттенхэм" с 14 очками вышли на второе место. У "Брайтона" 5 баллов и 16-я позиция.
А еще: Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"| http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура
-
"Он был в шорт-листе у "Баварии". Агент рассказал, куда мог перейти Кузяев
-
"Рома" и "Сассуоло" оказались сильнее своих соперников в матчах Серии А
-
"Арсенал" впервые за 14 лет обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 ноября
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Хетафе" в Ла Лиге
-
Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура
-
"Лилль" и "Лион" обменялись голами в матче Лиги 1
-
Бэйл помог "Тоттенхэму" обыграть "Брайтон"
-
Игнашевич: "Считаю, что "Торпедо" не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы"
-
Комличенко прокомментировал победу "Динамо" в матче с "Тамбовом"
-
Магуайр высказался после поражения в матче с "Арсеналом"
-
"Он был в шорт-листе у "Баварии". Агент рассказал, куда мог перейти Кузяев
-
"Гранада" и "Леванте" сыграли вничью в матче Примеры
-
АЕК Карреры обыграл ОФИ в чемпионате Греции
-
Андрей Аршавин поделился мнением о составах клубов в РПЛ
-
"Рома" и "Сассуоло" оказались сильнее своих соперников в матчах Серии А
-
"Герта" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
Шунин: "Даже представить не мог на 90-й минуте, что стану игроком матча"
-
Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча с "Тамбовом"
-
"Арсенал" впервые за 14 лет обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура
-
"Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ
-
Евсеев заявил, что ЦСКА заслуженно возглавил таблицу РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18