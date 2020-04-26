Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял участие в благотворительном челлендже 2.6 Challenge.
Футболист 26 раз набил маленький мячик, а затем выполнил удар ножницами через себя, сделав отсылку к своему голу в финале Лиги Чемпионов сезона-2017/18 с "Ливерпулем" (3:1). Тогда форвард забил ударом через себя в ворота Лориса Кариуса.
Суть челленжа состоит в том, чтобы совершить какое-то действие, связанное с цифрами 2 и 6.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|20
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
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|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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