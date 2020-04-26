Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял участие в благотворительном челлендже 2.6 Challenge.

Футболист 26 раз набил маленький мячик, а затем выполнил удар ножницами через себя, сделав отсылку к своему голу в финале Лиги Чемпионов сезона-2017/18 с "Ливерпулем" (3:1). Тогда форвард забил ударом через себя в ворота Лориса Кариуса.

Суть челленжа состоит в том, чтобы совершить какое-то действие, связанное с цифрами 2 и 6.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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