Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя

Теги гарет бэйлреал мадрид

Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял участие в благотворительном челлендже 2.6 Challenge.

Футболист 26 раз набил маленький мячик, а затем выполнил удар ножницами через себя, сделав отсылку к своему голу в финале Лиги Чемпионов сезона-2017/18 с "Ливерпулем" (3:1). Тогда форвард забил ударом через себя в ворота Лориса Кариуса.

Суть челленжа состоит в том, чтобы совершить какое-то действие, связанное с цифрами 2 и 6.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Бэйл назвал любимые победы в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии

Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов