Бэйл попросил Переса снизить его трансферную стоимость
По информации испанских СМИ, уход вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла из своего клуба видится вполне вероятным событием на следующее лето.
Сообщается, что сам игрок уже смирился с тем, что по окончанию текущего сезона он будет вынужден сменить команду. Более того, валлиец уже определил, что приоритетным вариантом для продолжения его карьеры будет английский "Манчестер Юнайтед". Но препятствием на пути перехода Бэйла в стан "красных дьяволов" может стать их нежелание платить за футболиста требуемые "сливочными" 90 миллионов евро. Ввиду этих обстоятельств 28-летний вингер уже попросил президента королевского клуба Флорентино Переса посредством своего агента Джонатана Барнетта снизить на него цену.
Напомним, Роналду начал переговоры по своему уходу из "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11