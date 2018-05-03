Бэйл попросил своего агента найти до июля ему новый клуб

Теги гарет бэйлреал мадридтоттенхэм

Бэйл попросил своего агента найти до июля ему новый клубВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл попросил своего агента Джонатана Барнетта найти до июля ему новый клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний игрок "сливочных" уже окончательно определился, что в следующем сезоне он желает играть в другой команде. Приоритетным для себя валлиец видит вариант с возвращением в лондонский "Тоттенхэм", однако он готов также рассмотреть предложения и от других клубов.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов выслушать предложение "Баварии" по Бэйлу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов