Бэйл попросил своего агента найти до июля ему новый клуб

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл попросил своего агента Джонатана Барнетта найти до июля ему новый клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний игрок "сливочных" уже окончательно определился, что в следующем сезоне он желает играть в другой команде. Приоритетным для себя валлиец видит вариант с возвращением в лондонский "Тоттенхэм", однако он готов также рассмотреть предложения и от других клубов.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов выслушать предложение "Баварии" по Бэйлу. | soccernews.ru