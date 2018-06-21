Бэйл поставил условие "Реалу"

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Бэйл поставил условие "Реалу"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поставил условие своему клубу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 28-летний валлиец сообщил руководству "сливочных", что будет готов сменить команду, если этим летом на его позицию будет приобретен топовый игрок.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с Бэйлом. | soccernews.ru

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