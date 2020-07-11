Бэйл потроллил болельщиков "Реала" во время матча с "Алавесом"

2 Теги реал мадридалавесгарет бэйл

Бэйл потроллил болельщиков "Реала" во время матча с "Алавесом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в очередной раз спровоцировал скандал.

30-летний футболист во время матча с "Алавесом" (2:0) притворялся спящим на скамейке запасных.

Болельщики "сливочных" восприняли поступок валлийца как троллинг и раскритиковали его в соцсетях.

Стоит отметить, что Бэйл в последний раз выходил на поле 24 июня.

"Реал" хочет избавиться от британца, однако тот не намерен покидать команду. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2022 года. Зарплата - 17 миллионов евро за сезон.

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nowawid

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