Бэйл потроллил болельщиков "Реала" во время матча с "Алавесом"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в очередной раз спровоцировал скандал.
30-летний футболист во время матча с "Алавесом" (2:0) притворялся спящим на скамейке запасных.
#DirectoGol— GOL (#VolverEsGanar ⚽️) (@Gol) July 10, 2020
✍️ Define con una palabra a @GarethBale11
El galés nunca deja de sorprendernos... pic.twitter.com/lU6wcqIrAX
Болельщики "сливочных" восприняли поступок валлийца как троллинг и раскритиковали его в соцсетях.
Стоит отметить, что Бэйл в последний раз выходил на поле 24 июня.
"Реал" хочет избавиться от британца, однако тот не намерен покидать команду. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2022 года. Зарплата - 17 миллионов евро за сезон.
Не пропустите: Бензема установил вечный рекорд Примеры. | http://soccernews.ru
главное
-
"Фенербахче" нацелился на Дзюбу
-
Де Брюйне определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Дерби Северного Лондона, Гаттузо против своих и усердные попытки "Барсы" догнать "Реал": рассказываем, что посмотреть на этих выходных
-
Аллегри может возглавить "Интер" вместо Конте
-
Бензема установил вечный рекорд Примеры
Лента новостей
-
Карпин собирается покинуть "Ростов"
-
Агент Селюк отреагировал на слухи о приходе Сёмина в "Спартак"
-
Покер Антонио и дубль Дини: "Вест Хэм" и "Уотфорд" добились побед в 35-м туре АПЛ
-
"Фенербахче" нацелился на Дзюбу
-
Де Брюйне определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Мостовой высказался о трёхматчевой дисквалификации Тедеско
-
Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца
-
Слуцкий назвал главную задачу "Рубина" на остаток сезона
-
1
Фанаты "Тоттенхэма" потребуют отставки руководства клуба во время дерби с "Арсеналом"
-
2
Бэйл потроллил болельщиков "Реала" во время матча с "Алавесом"
-
2
"Ювентус" согласовал с Дибалой размер зарплаты по новому контракту
-
1
"Реал" ждёт предложений по Йовичу
-
Деле Алли не поможет "Тоттенхэму" в дерби с "Арсеналом"
-
"Нельзя на "Жигулях" обогнать "Мерседес": Юран ярко высказался о составе "Спартака"
-
Умер чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон
-
Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"
-
1
Дерби Северного Лондона, Гаттузо против своих и усердные попытки "Барсы" догнать "Реал": рассказываем, что посмотреть на этих выходных
-
"Лион" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Атлетико"
-
1
Аллегри может возглавить "Интер" вместо Конте
-
"Бавария" поддержит ЛГБТ-движение
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14