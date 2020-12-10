Бэйл потроллил Сона на тренировке "Тоттенхэма"



Валлийский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, принадлежащий "Реалу", потроллил корейского форварда команды Сон Хын Мина на тренировке, сообщает Daily Mail.

Во время тренировочного занятия защитник Бен Дэвис нанес удар по воротам, а Сон решил выступить в роли вратаря, но не сумел поймать мяч. После этого Бэйл назвал корейца "Кариус".

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сезона-2017/2018 вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус допустил две грубейшие ошибки, которые привели к забитым мячам Карима Бензема и Бэйла. В итоге "Реал" победил со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне 28-летний Сон провел за "Тоттенхэм" 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 31-летнего Бэйла два забитых мяча в 8 поединках.

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