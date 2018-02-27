Бэйл повторил достижение Бекхэма

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Бэйл повторил достижение БекхэмаВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл повторил достижение известного в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхэма по количеству матчей в Ла Лиге, сыгранных игроком из Британии.

Так, сегодняшний матч против "Эспаньола" стал для 28-летнего валлийца 116-м в испанском чемпионате. В них он забил 61 гол и отдал 34 результативные передачи. Уже в субботу Бэйл может превзойти достижение Бекхэма, когда "сливочные" сыграют против "Хетафе".

Напомним, "Реал" уже определил трех кандидатов на замену Бэйлу. | soccernews.ru

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