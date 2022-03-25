Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022

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Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уэльса обыграла команду Австрии со счетом 2:1 и пробилась в финал.

Победу валлийцам принес дубль Гарета Бэйла. В составе австрийцев отличился Марсель Забитцер.

Уэльс – Австрия - 2:1 (1:0)
Голы: Бэйл, 25 - 1:0, Бэйл, 51 - 2:0, Забитцер, 64 - 2:1

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Ампаду, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Уилсон, Бэйл (Мифем, 90), Джеймс (Джонсон, 88).

Австрия: Линднер, Лайнер (Грегорич, 88), Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лаймер (Калайджич, 55), Баумгартнер (Вайманн, 77), Забитцер, Шлагер (Лазаро, 77), Зайвальд, Арнаутович.

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