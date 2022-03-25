Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен
В матче 1/2 финала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уэльса обыграла команду Австрии со счетом 2:1 и пробилась в финал.
Победу валлийцам принес дубль Гарета Бэйла. В составе австрийцев отличился Марсель Забитцер.
Уэльс – Австрия - 2:1 (1:0)
Голы: Бэйл, 25 - 1:0, Бэйл, 51 - 2:0, Забитцер, 64 - 2:1
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Ампаду, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Уилсон, Бэйл (Мифем, 90), Джеймс (Джонсон, 88).
Австрия: Линднер, Лайнер (Грегорич, 88), Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лаймер (Калайджич, 55), Баумгартнер (Вайманн, 77), Забитцер, Шлагер (Лазаро, 77), Зайвальд, Арнаутович.
Не пропустите: Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022
-
Феерия Бэйла, позор Италии, успех Португалии: результаты стыков ЧМ-2022 24 марта
-
Швеция стала последним финалистом стыков ЧМ-2022
-
Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией
-
Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и не сыграет на ЧМ-2022
-
Бэйл принес Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022
-
Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" выделит скромный бюджет на летние трансферы
-
Эдегор рассказал о разговоре с Холандом про "Реал"
-
Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается насчет назначения тен Хага
-
"Барселона" начала переговоры с Кулибали
-
"Бенфика" и "Спортинг" поборются за хавбека "Барселоны"
-
"Барселона" верит в возможность трансфера Салаха
-
Бэйл рассказал о своем отношении к критике
-
Озил исключен из состава "Фенербахче"
-
Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии
-
Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ
-
Рафинья из "Лидса" готов перейти в "Барселону"
-
Фернандеш продлит контракт с "МЮ" со значительным повышением зарплаты
-
Энрике может покинуть сборной Испании после ЧМ-2022. Названы два кандидата на замену
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3