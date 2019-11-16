Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца

Теги реал мадридгарет бэйлуэльс

Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл попал в стартовый состав сборной Уэльса на игру против Азербайджана.

Как сообщает Diario Sport, 30-летний футболист последний раз появлялся на поле 13 октября также в матче сборной Уэльса против Хорватии.

Отметим, что за "Реал" валлиец не выступает с 5 октября, ссылаясь на травму.

У Бэйла натянутые отношения с тренером "Реала" Зинедином Зиданом. Вероятно, игрок покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Читайте также: Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельгия после первого тайма громит Россию

Бельгия после первого тайма громит Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов