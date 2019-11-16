Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл попал в стартовый состав сборной Уэльса на игру против Азербайджана.
Как сообщает Diario Sport, 30-летний футболист последний раз появлялся на поле 13 октября также в матче сборной Уэльса против Хорватии.
Отметим, что за "Реал" валлиец не выступает с 5 октября, ссылаясь на травму.
У Бэйла натянутые отношения с тренером "Реала" Зинедином Зиданом. Вероятно, игрок покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Читайте также: Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
Лента новостей
-
1
Бензема ответил на слова главы Федерации футбола Франции
-
Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца
-
1
Бельгия после первого тайма громит Россию
-
Глава Федерации футбола Франции исключил возвращение Бензема в сборную
-
"Ювентус" готовит контракт для Матюиди
-
Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии за обращение с 10-м номером
-
"Локомотив" не вел переговоры по Оньекуру
-
Касильяс: "Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны"
-
Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020
-
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Бельгией
-
Шотландия на выезде переиграла Кипр
-
1
Игроки "Манчестер Сити" уверены, что Сане покинет клуб
-
"Барселона" определилась с будущим Видаля
-
ПСЖ интересуется лидером "Фиорентины"
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Письмо с пулей прибыло не домой к Конте, а в офис "Интера"
-
1
Отец Мойсе Кина ждет от "Ювентуса" обещанные трактора
-
Глава Немецкого футбольного союза рассказал, в каких странах не будет играть сборная Германии
-
Агент подтвердил, что Ефремов уйдёт из ЦСКА
-
1
Лукаку рассказал, когда решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6