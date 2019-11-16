Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл попал в стартовый состав сборной Уэльса на игру против Азербайджана.

Как сообщает Diario Sport, 30-летний футболист последний раз появлялся на поле 13 октября также в матче сборной Уэльса против Хорватии.

Отметим, что за "Реал" валлиец не выступает с 5 октября, ссылаясь на травму.

У Бэйла натянутые отношения с тренером "Реала" Зинедином Зиданом. Вероятно, игрок покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Читайте также: Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ. | http://soccernews.ru