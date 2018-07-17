Бэйл принял окончательное решение о своей дальнейшей карьере

Валлийский форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в королевском клубе после беседы с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Наставник убедил валлийца, что видит его в основном составе.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 39 матчей и забил 21 гол.

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