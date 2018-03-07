Бэйл принял окончательное решение по своему будущему

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл принял окончательное решение по своему будущему

Форвард "Реала" Гарет Бэйл решил летом покинуть клуб.

Как сообщают испанские СМИ, валлиец остался недоволен тем, что в игре против ПСЖ (2:1) он появился на поле только на 76-й минуте. Напомним, что в первом матче Бэйл вышел на замену на 68-й минуте.

Отмечается, что "Реал" хочет получить за Бэйла 100 миллионов евро.

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