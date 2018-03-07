Бэйл принял окончательное решение по своему будущему

Форвард "Реала" Гарет Бэйл решил летом покинуть клуб.

Как сообщают испанские СМИ, валлиец остался недоволен тем, что в игре против ПСЖ (2:1) он появился на поле только на 76-й минуте. Напомним, что в первом матче Бэйл вышел на замену на 68-й минуте.

Отмечается, что "Реал" хочет получить за Бэйла 100 миллионов евро.

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