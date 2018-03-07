Бэйл принял окончательное решение по своему будущему
Форвард "Реала" Гарет Бэйл решил летом покинуть клуб.
Как сообщают испанские СМИ, валлиец остался недоволен тем, что в игре против ПСЖ (2:1) он появился на поле только на 76-й минуте. Напомним, что в первом матче Бэйл вышел на замену на 68-й минуте.
Отмечается, что "Реал" хочет получить за Бэйла 100 миллионов евро.
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|27
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|Валенсия
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|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
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|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
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|Бетис
|27
|37
|10
|Хетафе
|27
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|Сельта Виго
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|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
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|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
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|19
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|Малага
|27
|13