Бэйл принял решение о своём будущем

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Бэйл принял решение о своём будущем

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение о своём будущем, сообщает The Independent.

По сведениям издания, 28-летний валлиец намерен покинуть королевский клуб грядущим летом и уже сказал об этом своим партнёрам по команде.

Бэйл рассчитывает вернуться в АПЛ - наиболее вероятными вариантами продолжения его карьеры считаются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". 

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