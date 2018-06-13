Бэйл принял решение по своему будущему

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл принял решение по своему будущемуВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение по своему будущему, информирует El Confidencial.

По сведениям источника, 28-летний игрок продолжит выступления в следующем сезоне на "Сантьяго Бернабеу". Ранее агент валлийца Джонатан Барнетт обсудил с руководством королевского клуба вопрос о продлении контракта. По всей вероятности, стороны смогли договориться о подписании нового соглашения, по которому зарплата игрока будет пересмотрена в сторону повышения.

Напомним, Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч". | soccernews.ru

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