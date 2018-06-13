Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение по своему будущему, информирует El Confidencial.

По сведениям источника, 28-летний игрок продолжит выступления в следующем сезоне на "Сантьяго Бернабеу". Ранее агент валлийца Джонатан Барнетт обсудил с руководством королевского клуба вопрос о продлении контракта. По всей вероятности, стороны смогли договориться о подписании нового соглашения, по которому зарплата игрока будет пересмотрена в сторону повышения.

Напомним, Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч". | soccernews.ru