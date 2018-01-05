Бэйл принял участие в семи голах "Реала" в последних девяти матчах

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал" на выезде разгромил "Нумансию" со счетом 3:0.

Голом в этом поединке отметился валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйл.

Стоит отметить, что хавбек поучаствовал участие в семи голах "Реала" (4 мяча и 3 голевых паса) в последних девяти матчах.

Не пропустите: "Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru