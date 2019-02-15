Бэйл принял важное решение по своему будущему

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл принял важное решение по своему будущему
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не хочет покидать клуб, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболиста все устраивает в Мадриде и он хочет продолжить выступления за королевский клуб. При этом интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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