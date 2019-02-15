Бэйл принял важное решение по своему будущему



Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не хочет покидать клуб, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболиста все устраивает в Мадриде и он хочет продолжить выступления за королевский клуб. При этом интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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