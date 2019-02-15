Бэйл принял важное решение по своему будущему
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не хочет покидать клуб, сообщает The Times.
По сведениям издания, футболиста все устраивает в Мадриде и он хочет продолжить выступления за королевский клуб. При этом интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
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|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
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|Райо Вальекано
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|Вильярреал
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|20
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